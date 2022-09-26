У росії підпалили ще три військкомати - ЗМІ

У місті Кіровськ Ленінградської області підпалили військкомат, підвісивши на віконну решітку каністру з пальним

У неділю в Калінінградській і Ленінградській областях росії, а також у Мордовії підпалили військкомати.

Про це повідомляє "Новая газета. Европа" з посиланням на місцеві ЗМІ та телеграм-канали 47news, Amber Mash, "Калининград №1", 7х7.

У місті Кіровськ Ленінградської області підпалили військкомат, підвісивши на віконну решітку каністру з пальним.

Як повідомляє 47news, о пів на п'яту ранку невідомий у Кіровську просвердлив отвір у вікні одного з кабінетів військкомату і вставив у нього шланг, який поступово подавав пальне з каністри, підвішеної до решітки на вікні. Загорівся кабінет площею близько десяти квадратних метрів, пожежу загасив нічний сторож. Палія поки зловити не вдалося.

У Черняховську в Калінінградській області у військкомат кинули "коктейль Молотова", повідомляє Amber Mash. Стверджується, що загорілася стіна будівлі, площа пожежі становила півтора метра, але її загасили чергові. При цьому "Калининград №1" стверджує, що загорілася тільки табличка, а сама будівля не постраждала. Обидва канали повідомляють, що зараз на місці поліцейські проводять перевірку. Amber Mash уточнює, що палія затримали.

Також у ніч на неділю загорівся військкомат у місті Рузаївка в Мордовії після того, як у вікно будівлі кинули два "коктейлі Молотова". Про це повідомляє 7х7 із посиланням на сам військкомат.

Крім того, стало відомо, що загорілася будівля адміністрації під Гатчиною в Ленінградській області. У неї теж кинули "коктейлі Молотова". Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, постраждалих немає.

23 вересня повідомлялося, що від початку часткової мобілізації в росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів, також почастішали випадки пожеж в адміністративних будівлях.