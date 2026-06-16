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У росії почали обмежувати продаж пального: ліміти ввела велика нафтова компанія

16 червня 2026, 13:32
У росії почали обмежувати продаж пального: ліміти ввела велика нафтова компанія
Фото: avtoblog.ua
Третина російських НПЗ зупинена або працює з обмеженнями.

Одна з найбільших нафтових компаній росії "Татнефть" ввела обмеження на продаж пального на всіх автозаправних станціях країни.

Про це підтвердили журналістам агентства "Интерфакс" на гарячій лінії компанії.

Окрім лімітів, на заправках "Татнефті" діють обмеження щодо оплати – приймають лише готівку. У Челябінській області продаж бензину для легкових авто обмежили до 30 літрів, дизельного, до 60 літрів. В Оренбурзі та Санкт-Петербурзі ліміти ще жорсткіші – 20 літрів бензину та 40 літрів дизельного палива для легкових авто.

За консервативними оцінками, зараз в росії зупинено або працюють з обмеженнями третина нафтопереробних підприємств, на які припадає переробка 77 млн тонн нафти на рік. Для ринку це означає втрату приблизно чверті виробництва основних видів палива.

Вранці 16 червня СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони атакували московський НПЗ, який забезпечує основні обсяги бензину для столиці та понад 50% дизельного палива для регіону. Внаслідок удару пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти. Крім того, вогневий контроль України над дорогами на окупованих територіях фактично зупинив транспортування пального на цих землях.

пальнеНПЗудари по рф

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