У Росії почали судити українських військовополонених моряків
Коли хлопців заводили до суду, люди аплодували, повідомляє "Громадське".
Українських полонених моряків заводять до зали суду в Москві. Рідні зустрічають їх оплесками pic.twitter.com/WzOVmCSYnW— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.
Журналістка Громадського поспілкувалася з частиною моряків перед засіданням суду.
"Все буде Україна. Слава Україні", - кажуть хлопці.
"Дасть Бог - скоро будемо вдома", - каже один з них капітан катера "Бердянськ" Роман Мокряк.
Слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
Українські полонені моряки в Лефортовському суді Москви. Кажуть, що все добре і стан нормальний. Передають "Слава Україні!" pic.twitter.com/zd3UTnkIni— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.
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