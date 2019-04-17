У Росії почали судити українських військовополонених моряків

Коли хлопців заводили до суду, люди аплодували, повідомляє "Громадське".

Українських полонених моряків заводять до зали суду в Москві. Рідні зустрічають їх оплесками pic.twitter.com/WzOVmCSYnW

Журналістка Громадського поспілкувалася з частиною моряків перед засіданням суду.

"Все буде Україна. Слава Україні", - кажуть хлопці.

"Дасть Бог - скоро будемо вдома", - каже один з них капітан катера "Бердянськ" Роман Мокряк.

Слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.