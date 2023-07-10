У росії понизили Туреччину "з розряду нейтральних країн до групи недружніх"

Один із російських чиновників обурився заявами Анкари про можливість прийняти Україну до НАТО.

У росії розлючені рішенням Анкари передати Києву командирів "Азова", які перебували на турецькій території і згідно з домовленостями мали залишатися там до кінця війни.

Про це голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки Віктор Бондарєв заявив для ТАСС.

Тож тепер для росії Туреччина стала недружньою країною, хоча раніше була просто нейтральною. російський чиновник нагадав, що на території рф полк "Азов" визнаний терористичною організацією.

Бондарєв обурився заявами Анкари про можливість прийняти Україну до НАТО. На його думку, підставами для такого недружнього кроку стали тиск з боку Альянсу, а також фактичне припинення "зернової угоди".



Нагадаємо, що ніяких умов Києву з приводу повернення командирів оборони Маріуполя Туреччина не висувала.