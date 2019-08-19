ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство фінансів Російської Федерації оприлюднило дані щодо боргу держав перед Росією на 1 травня 2019 року, зокрема й офіційні претензії до України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії стверджують, що Україна винна РФ $3,7 млрд за єврооблігаціями
На думку Москви, Україна залишається винна 3,075 млрд доларів за єврооблігаціями, які були випущені урядом Віктора Януковича
Фото: ua-ekonomist.com
Так, загальна заборгованість по державних кредитах становила 39,4 млрд доларів. На першому місці знаходиться Білорусь, а на другому - Україна, повідомляє "Громадське".
На думку Москви, Україна залишається винна 3,075 млрд доларів за єврооблігаціями, які були випущені урядом Віктора Януковича і придбані Фондом національного добробуту РФ у грудні 2013 року. Україна відмовилася виплачувати купон цим облігаціям у грудні 2015 року.
Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ Росії стверджують, що паспорти РФ отримали понад 25 тисяч громадян України, які проживають на підконтрольних угрупованням "ДНР" і "ЛНР" територіях Донбасу.
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