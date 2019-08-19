У Росії стверджують, що Україна винна РФ $3,7 млрд за єврооблігаціями

На думку Москви, Україна залишається винна 3,075 млрд доларів за єврооблігаціями, які були випущені урядом Віктора Януковича

Міністерство фінансів Російської Федерації оприлюднило дані щодо боргу держав перед Росією на 1 травня 2019 року, зокрема й офіційні претензії до України.

Так, загальна заборгованість по державних кредитах становила 39,4 млрд доларів. На першому місці знаходиться Білорусь, а на другому - Україна, повідомляє "Громадське".

На думку Москви, Україна залишається винна 3,075 млрд доларів за єврооблігаціями, які були випущені урядом Віктора Януковича і придбані Фондом національного добробуту РФ у грудні 2013 року. Україна відмовилася виплачувати купон цим облігаціям у грудні 2015 року.

Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ Росії стверджують, що паспорти РФ отримали понад 25 тисяч громадян України, які проживають на підконтрольних угрупованням "ДНР" і "ЛНР" територіях Донбасу.