CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міністерстві внутрішніх справ Росії стверджують, що паспорти РФ отримали понад 25 тисяч громадян України, які проживають на підконтрольних угрупованням "ДНР" і "ЛНР" територіях Донбасу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У російському МВС стверджують, що паспорти Росії отримали 25 тисяч українців
"На сьогодні понад 60 тисяч заяв подано від жителів "ДНР" і "ЛНР"
Фото:zik.ua
"На сьогодні понад 60 тисяч заяв подано від жителів "ДНР" і "ЛНР", отримали громадянство понад 25 тисяч осіб", - сказала керівник Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.
Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.
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