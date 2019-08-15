У російському МВС стверджують, що паспорти Росії отримали 25 тисяч українців "На сьогодні понад 60 тисяч заяв подано від жителів "ДНР" і "ЛНР"

У Міністерстві внутрішніх справ Росії стверджують, що паспорти РФ отримали понад 25 тисяч громадян України, які проживають на підконтрольних угрупованням "ДНР" і "ЛНР" територіях Донбасу.

Фото:zik.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію