У Росії та анексованого Криму незаконно перебувають 69 українців, - омбудсмен

"34 громадянина України незаконно утримуються в пенітенціарних установах на території тимчасово окупованого Криму, та 35 на території Росії"

У СІЗО та колоніях анексованого Криму та Росії незаконно утримують 69 українців.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова за підсумками міністерської панельної дискусії щодо порушення прав людини українських військовополонених та політичних заручників РФ, інформує "Громадське".

На ній були присутні представники Латвії, Литви, заступник Верховного комісара ООН з прав людини Кейт Гілмор, батько українського військовополоненого Василя Сороки Віктор Сорока та батько українського політв’язня Павла Гриба Ігор Гриб.

"34 громадянина України незаконно утримуються в пенітенціарних установах на території тимчасово окупованого Криму, та 35 на території Росії. Багатьом з них не надається медична допомога та належні умови тримання", - повідомила Людмила Денісова.

Крім того, омбудсмен нагадала про 24 військовополонених українських моряків, які були захоплені та ув’язнені Росією в порушення Конвенції ООН з морського права.

Вона також підтвердила готовність України до будь-якого обміну громадян РФ (яких заарештували на території, підконтрольній українському уряду) на громадян України (яких утримують на території Росії та анексованого Криму)

"Вже 5 років у нас триває війна, внаслідок чого 10 тисяч вбитих та 24 тисячі поранених. Відомо про більш ніж 500 заручників та зниклих безвісти через збройну агресію РФ на сході країни", - додала вона.

Нагадаємо, що лауреат премії "Оскар", мексиканський режисер Альфонсо Куарон закликав звільнити утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова.