У Росії ухвалили закон про ізоляцію інтернету

Росія зможе відключити своїх громадян від Мережі вже восени

Держдума РФ ухвалила у третьому, остаточному читанні закон про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії, який передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.

Згідно з цим законом, влада РФ зможе контролювати точки з’єднання інтернету в каїні з зовнішнім світом. Також у законі прописана можливість створення інфраструктури, яка дозволить російському сегменту працювати ізольовано, якщо оператори зв’язку не зможуть під'єднатися до кореневих серверів інтернету за кордоном, інформує "ТАСС".

Відповідати за функціонування інтернету в країні буде Роскомнагляд.

Закон набуде чинності 1 листопада 2019 року, однак окремі його положення діятимуть з 1 січня 2021 року. Витрати на виконання закону попередньо оцінюють у 30 млрд рублів.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пояснив, для чого, на його думку, потрібний закон про ізоляцію російського інтернету, який дозволить владі контролювати точки з'єднання російського сегмента інтернету із зовнішнім світом.