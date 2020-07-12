У Росії українському ексфутболісту Василенку дали 12 років "за шпигунство"
Як передає Укрінформ про це повідомили Інтерфаксу в пресслужбі суду.
Василенка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 276 КК РФ (Шпигунство). Матеріали кримінальної справи щодо нього мають гриф "цілком таємно". Процес стосовно нього проходив у закритому режимі.
Згідно з інформацією ЗМІ, імовірно, що Василенко це колишній футболіст, який виступав, зокрема, за бердянську "Дружбу" і мелітопольське "Торпедо".
Точна фабула кримінальної справи щодо Василенка невідома. Але за даними московських судів, його було затримано в жовтні 2019 року, і спочатку йому інкримінувалася ч. 1 ст. 226.1 КК РФ (контрабанда небезпечних речовин та озброєння або культурних цінностей і біоресурсів).
Попереднє розслідування у справі вело московське управління ФСБ, яке досі не коментувало ситуацію.
У Росії перебувають понад сто українських політв'язнів. Більш як десять із них засуджені або перебувають під судом за обвинуваченням за «шпигунською» статтею. При цьому часто спочатку висувалося більш легке обвинувачення, але з часом у справі з'являлася стаття 276 КК РФ.
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