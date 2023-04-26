У росії відреагували на розмову Сі Цзіньпіна та Зеленського

росія похвалила Китай і звинуватила Україну.

Речниця міністерства закордонних справ рф Марія Захарова відреагувала на телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та очільника Китаю Сі Цзіньпіна. У російському МЗС похвалили Китай за "готовність докладати зусиль для налагодження переговорного процесу".

Про це йдеться на сайті МЗС росії.

"Відмічаємо готовність китайської сторони докладати зусиль для налагодження переговорного процесу. Бачимо широке співзвуччя наших принципових підходів із положеннями опублікованого МЗС КНР 24 лютого відповідного позиційного документа", - зазначила Захарова.

Однак, Захарова, як і очікувано, звинуватила Україну та країни Заходу у "неприйнятті здорових ініціатив, спрямованих на врегулювання".

"Водночас вважаємо, що проблема полягає не в нестачі хороших планів. Поки що київський режим демонструє неприйняття будь-яких здорових ініціатив, спрямованих на політико-дипломатичне врегулювання української кризи, а евентуальна згода на переговори обумовлює ультиматумами із заздалегідь нереалістичними вимогами. Українська влада та їхні західні куратори вже демонстрували свої можливості щодо замотування мирних ініціатив", - заявила речниця російського МЗС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поговорив з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Глава України назвав назвав діалог тривалим та змістовним.