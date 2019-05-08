У Росії вибухнув склад боєприпасів – евакуація в радіусі 20 км
Пожежа почалася о 13 годині за московським часом, потім сталися вибухи. На майданчику з утилізації, де сталася пожежа, перебуває близько 25 тисяч боєприпасів, повідомляє Тасс.
Вибуховою хвилею повибивало вікна в житлових будинках, уламки від снарядів розліталися в радіусі 15 км. Постраждали вісім осіб, серед них четверо військових. У постраждалих уламкові поранення та опіки.
Особовий склад евакуювали, триває евакуація населення в радіусі 20 км від сховища. Вже вивезено понад 3 тисячі осіб, близько тисячі мешканців сіл прилеглих до військової частини евакуювалися самостійно.
На місце події направили зокрема два спеціалізовані пожежні потяги.
Нагадаємо, що у Сибіру з 1 серпня горять близько трьох мільйонів гектарів лісу: дим уже досягнув США і Канади.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн