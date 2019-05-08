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У Росії вибухнув склад боєприпасів – евакуація в радіусі 20 км

Вибуховою хвилею повибивало вікна в житлових будинках, уламки від снарядів розліталися в радіусі 15 км
У Красноярському краї в Росії на складі матеріально-технічного забезпечення військової частини зайнялося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів.
У Росії вибухнув склад боєприпасів – евакуація в радіусі 20 км Фото: 24tv.ua

Пожежа почалася о 13 годині за московським часом, потім сталися вибухи. На майданчику з утилізації, де сталася пожежа, перебуває близько 25 тисяч боєприпасів, повідомляє Тасс.

Вибуховою хвилею повибивало вікна в житлових будинках, уламки від снарядів розліталися в радіусі 15 км. Постраждали вісім осіб, серед них четверо військових. У постраждалих уламкові поранення та опіки. 

Особовий склад евакуювали, триває евакуація населення в радіусі 20 км від сховища. Вже вивезено понад 3 тисячі осіб, близько тисячі мешканців сіл прилеглих до військової частини евакуювалися самостійно.

На місце події направили зокрема два спеціалізовані пожежні потяги.

Нагадаємо, що у Сибіру з 1 серпня горять близько трьох мільйонів гектарів лісу: дим уже досягнув США і Канади.

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