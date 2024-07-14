У росії визнали результати саміту НАТО "загрозливими" – Bloomberg

Пєсков заявив, що протистояння між росією і США є глибоким і немає жодних ознак "виходу з цієї спіралі".

У кремлі заявили, що результати саміту НАТО у Вашингтоні є "загрозливими" для росії та сигналізують про відсутність підстав для початку переговорів про припинення війни в Україні.

Зокрема, прес-секретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що своєю заявою про те, що Україна буде в НАТО, "Альянс демонструє свою рішучість залишатися для нас ворогом".

Потенційне членство України в НАТО було однією з причин, якою росія обґрунтувала своє - вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Крім того, Білий дім оголосив у середу, що з 2026 року він буде періодично розміщувати в Німеччині зброю великої дальності, зокрема крилаті ракети "Томагавк", як засіб стримування.