У росії визнали результати саміту НАТО "загрозливими" – Bloomberg
14 липня 2024, 20:33
Фото: tass.ru
Пєсков заявив, що протистояння між росією і США є глибоким і немає жодних ознак "виходу з цієї спіралі".
У кремлі заявили, що результати саміту НАТО у Вашингтоні є "загрозливими" для росії та сигналізують про відсутність підстав для початку переговорів про припинення війни в Україні.
Про це пише Bloomberg.
Зокрема, прес-секретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що своєю заявою про те, що Україна буде в НАТО, "Альянс демонструє свою рішучість залишатися для нас ворогом".
Потенційне членство України в НАТО було однією з причин, якою росія обґрунтувала своє - вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Крім того, Білий дім оголосив у середу, що з 2026 року він буде періодично розміщувати в Німеччині зброю великої дальності, зокрема крилаті ракети "Томагавк", як засіб стримування.
У відповідь Пєсков заявив, що протистояння між росією і США є глибоким і немає жодних ознак "виходу з цієї спіралі".
Він заявив журналістам, що план розгортання ракет США є "дуже провокаційним", а згодом припустив, що наростає протистояння типу холодної війни.
Також Пєсков заявив, що росія планує "уважно спостерігати" за виборами президента США, відповідаючи на запитання, чи може ситуація змінитися після листопадового голосування.
Нагадаємо, що з 9 по 11 липня 2024 року у Вашингтоні проходив саміт НАТО. На ньому було зроблено кілька гучних заяв, зокрема про створення "мосту" до членства України в НАТО.