У Росії "Яндекс.Таксі" передає дані про користувачів силовикам

Так, експоліцейський не визнав свою провину у фальсифікації справи, але докладно розповів, як проводилося розслідування

У Росії сервіс «Яндекс.Таксі» передає дані про користувачів правоохоронним органам. Зокрема, ці данні використали у розслідуванні справи журналіста Івана Голунова.

Про це повідомляє видання Baza із посиланням на свідчення Ігоря Ляховця, який керував затриманням Голунова на початку літа, передає "Громадське".

Так, експоліцейський не визнав свою провину у фальсифікації справи, але докладно розповів, як проводилося розслідування. Зокрема, Ляховець запросив в «Яндекс.Таксі» інформацію про поїздки Голунова, завдяки чому згодом змогли встановити адресу журналіста.

Своєю чергою, «Яндекс.Таксі» підтвердили виданню «Медіазона», що сервіс передає інформацію про своїх користувачів за запитом силовиків.

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