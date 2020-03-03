У Росії "Яндекс.Таксі" передає дані про користувачів силовикам
Про це повідомляє видання Baza із посиланням на свідчення Ігоря Ляховця, який керував затриманням Голунова на початку літа, передає "Громадське".
Так, експоліцейський не визнав свою провину у фальсифікації справи, але докладно розповів, як проводилося розслідування. Зокрема, Ляховець запросив в «Яндекс.Таксі» інформацію про поїздки Голунова, завдяки чому згодом змогли встановити адресу журналіста.
Своєю чергою, «Яндекс.Таксі» підтвердили виданню «Медіазона», що сервіс передає інформацію про своїх користувачів за запитом силовиків.
Нагадаємо, що сервіс Bolt анонсував послуги Delivery і Pets у трьох містах України: Львові, Одесі та Харкові. Вони дозволяють замовляти доставку посилок і їздити з тваринами.
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