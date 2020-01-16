Toyota інвестує 400 мільйонів доларів в розробку літаючого таксі: як воно виглядає
Фото: Економічна правда
Toyota Motor вкладе 394 мільйонів доларів у розробку електричних аеротаксі з вертикальним зльотом і посадкою, відповідну угоду компанія підписала з американською компанією Joby Aviation, повідомляє "Економічна правда".
Joby до оголошення про інвестиції випустила зображення прототипу літального апарату. Він виглядає як дрон з шістьма електро-пропелерами. Аеротаксі спроможне пролетіти 150 миль на одній зарядці зі швидкістю до 200 миль на годину, уточнили в компанії.
Повітряне таксі розраховане на перевезення чотирьох пасажирів і пілота. Виробництво машин буде організовано в Каліфорнії.
Toyota виступає провідним інвестором проекту авіатаксі з електродвигунами і вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL).
З урахуванням оголошених інвестицій загальна сума вкладень в проект поряд з іншими інвесторами складе 720 млн дол.
Bloomberg називає Joby Aviation новим гравцем на ринку розробок повітряного таксі.
Агентство нагадало, що південнокорейський автовиробник Hyundai недавно оголосив про плани розробити і провести авіатаксі з Uber Technologies.
Співзасновник Alphabet Ларрі Пейдж спільно з Boeing розробляє двомісний безпілотник Kitty Hawk.
Німецький стартап Volocopter підтримується китайський Zhejiang Geely, що володіє Volvo, а також Daimler AG і британським автовиробником Lotus.
Концерн Airbus за проектом Vahana тестує безпілотне повітряне таксі Alpha One.
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