У росії закінчуються боєприпаси – ISW

Наступальні операції рф під загрозою зриву через гострий дефіцит боєприпасів. Щодобова швидкість артилерійського вогню окупантів уже зменшилась на 75%.

Оборонно-промислова база росії неспроможна подолати дефіцит боєприпасів. У зв'язку з цим рф вкрай проблематично підтримуватиме наступальні операції на Сході України у 2023 році.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що, згідно заяв американських та українських чиновників від 10 січня, щодобова швидкість артилерійського вогню окупантів зменшилася на 75%, що є мінімумом з 24 лютого 2022 року.

У звіті ISW припустили, що російські війська, ймовірно, зменшили обстріл у результаті скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику. Зазначається, що рф вичерпала свої запаси 122-мм та 152-мм калібру та інші резерви влітку 2022 року, припускаючи, що надмірні артилерійські атаки призведуть до швидших результатів.

"рф тепер має перекидати додаткові снаряди з тилових районів і закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, щоб протидіяти такому недоліку, що призведе до зниження темпу стрілянини", – зазначають фахівці.

В Інституті вивчення війни також зауважили, що в росії все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів та нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій.

Раніше повідомлялось, що Укроборонпром розгорнув виробництво покращених осколкових мін в одній із країн НАТО.