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У Росії затримали судно з 14 українцями на борту

"Українське судно, український екіпаж. На борту знаходяться 14 членів екіпажу, усі вони громадяни України"
У російському порту Єйськ (Краснодарський край) затримали судно Lizori під прапором Молдови з 14 громадянами України на борту.
У Росії затримали судно з 14 українцями на борту Фото: Donbasstransitservice Ltd

Судно затримали нібито через поганий технічний стан та невиплату зарплати екіпажу. Зазначається, що заборгованість оцінюється у $11 230, повідомляє LB.ua.

"Українське судно, український екіпаж. На борту знаходяться 14 членів екіпажу, усі вони громадяни України", - цитує агентство Ананьїну.

За її словами, 23 липня трьох українців відправили додому. Вирішується питання про відправку додому інших громадян України.

Судно належить компанії DonbassTransitService Ltd (ТОВ "Донбастранзитсервіс"), проте на борту розміщений список співробітників та інших фірм, пише ТАСС.

За даними сайту "Донбастранзитсервісу", організація зареєстрована в Україні, розташована в Маріуполі.

Раніше повідомляли, що КНДР захопила російське судно з 17 моряками. 

Нагадаємо, що цього місяця російські бомбардувальники провели тренування з винищування кораблі у Чорному морі.

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