Російські бомбардувальники провели тренування з винищування кораблі у Чорному морі

Підрозділи морської авіації і ППО Чорноморського флоту провели навчання з пошуку і знищення десантного загону кораблів

Зазначається, що спочатку безпілотники "Форпост" і "Орлан", проводячи розвідку, "виявили" у морі десантний загін кораблів умовного противника, який імітували великі десантні кораблі "Азов", "Цезар Куніков" і ракетні катери "Івановець" і "Набережні Челни".

Фронтові бомбардувальники Су-24 і важкі винищувачі Су-27 авіаційних з'єднань ЧФ і ЮВО виконали нанесення бомбового удару по морських цілях з виконанням умовного бомбометання, повідомляє прес-служба Чорноморського флоту, йдеться в "УП".

У навчанні були задіяні 5 літаків і два безпілотні літальні апарати зі складу підрозділів морської авіації та екіпажі 4 кораблів Чорноморського флоту.

У прес-службі ЧФ підкреслили, що бойова підготовка російських військовослужбовців проводяться на тлі військово-морського навчання "Сі-Бриз-2019", яке розпочалося 1 липня в північно-західній частині Чорного моря.

Напередодні американські стратегічні бомбардувальники B-52 здійснили трансатлантичний переліт з повітряної бази у Північній Дакоті до Європи, де над Чорним і Балтійським морем їх перехопили російські Су-27.

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