У Луцьку влаштували обшук в облуправлінні Фіскальної служби

Державне бюро розслідувань, Національна поліція і Генпрокуратура вранці 9 липня прийшли з обшуками у Волинське облуправління Державної фіскальної служби.

"Ситуація така: слідчі викрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність "тіньового ринку" з торгівлі податковими кредитами і отримували за такі "послуги" свій відсоток", - написала заступниця директора ДБР Ольга Варченко у Facebook, повідомляє LB.ua.

За словами Варченко, схема полягала в тому, що підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби та після їх розмитнення продавало їх кінцевому споживачеві.



Фото:ДБР

"Згодом ці транспортні засоби перепродували іншим клієнтам за підробленими документами. Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводились спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектора економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків", - розповіла Варченко.

За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 млн грн.



Фото:Національна поліція



Фото:Національна поліція

На сайті ДБР йдеться, що обшуки були організовані в приміщенні територіального органу ДФС, за місцем проживання фігурантів справи і в офісах конвертаційних груп.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) ч.1 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ч.4 ст.358 (використання свідомо підробленого документа) ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки); ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів звільнив двох виконуючих обов’язки заступників голови Державної фіскальної служби - Віктора Кривіцького та Євгена Бамбізова.