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У росії затримали сина голови азербайджанської діаспори

16 липня 2025, 11:38
У росії затримали сина голови азербайджанської діаспори
Фото: rbc.ua
Його вже доставили на допит.

Увечері у вівторок у Єкатеринбурзі російські силовики затримали сина голови місцевої азербайджанської діаспори Мутвалі Шихлінського.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Затриманого доставили на допит. За попередньою інформацією, інцидент пов’язаний із заподіянням шкоди співробітнику правоохоронних органів рф. Наразі не уточнюється, за якою саме статтею йому висунуто звинувачення.

Мутвалі буде поміщений до ізолятора тимчасового тримання, після чого суд обере йому запобіжний захід.

Як повідомляється, затримання може бути пов'язане з інцидентом, що стався під час арешту його батька — Шахіна Шихлінського — на початку липня. Тоді позашляховик сина, рухаючись заднім ходом, зачепив дверцятами одного з силовиків. Шахіна затримали на кілька годин і згодом відпустили після допиту.

"Вибігли люди в масках, перекрили рух, почали ламати вікна мого автомобіля, наставили на нас пістолети, поклали мене та батька обличчям у підлогу", - заявив Мутвалі Шихлінський після затримання.

Раніше він також стверджував, що його батько є свідком у гучній кримінальній справі проти братів Сафарових, які фігурують у розслідуванні щодо серії вбивств і замахів у Єкатеринбурзі в 2001–2011 роках.

Слідчий комітет рф повідомив про цю справу після масштабних рейдів 27 червня, в результаті яких затримали десятки вихідців з Азербайджану. Під час затримань загинули двоє людей.

Раніше Азербайджан відкрив справу проти російських силовиків.

 

РосіязатриманняАзербайджан.

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