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У росії заявили, що вивезли з України понад 700 тисяч дітей

31 липня 2023, 15:43
У росії заявили, що вивезли з України понад 700 тисяч дітей
джерело bbc
27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії.

росія з лютого 2022 року вивезла з окупованих частин України понад 700 тисяч дітей. Більшість із них приїхали із батьками або родичами. Частину дітей, які залишились без батьків, влаштували у прийомні сімʼї.

Про це повідомила уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова у звіті за 2022 рік, пише УП.

Згідно з документом, до росії також вивезли близько 1,5 тисяч вихованців установ для дітей-сиріт. Львова заявили, що 288 дітей з окупованої частини Донеччини влаштували у прийомні сімʼї, з Луганської області — 92 дитини.

З квітня по жовтень 2022 року в російські прийомні сімʼї у 19 регіонах влаштували 380 дітей з Донецької області, які залишились без батьків.

Також окупанти вивезли до Криму 52 дітей з Олешківського дитячого будинку-інтернату, що у Херсонській області.

Також росія заявляє, що наприкінці літа — восени минулого року діти батьки з окупованих частин Херсонської, Запорізької, Харківської областей відправили дітей на відпочинок, "у тому числі для захисту від військових дій" у санаторії Криму та Краснодарського краю.

27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Раніше повідомлялось, що у Сенаті США закликають Білий дім допомогти українським дітям, який викрали російські окупанти. Там пропонують вести санкції проти осіб, причетних до депортацій.

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