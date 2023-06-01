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ПОЛІТИКА

У росії зазвучали заклики до заміни путіна – британська розвідка

01 червня 2023, 11:06
У росії зазвучали заклики до заміни путіна – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
Раніше російський опозиційний політик Борис Недєждін закликав у 2024 року обрати нового президента для того, аби відновити нормальні відносини росії з Європою.

російські опозиційні політики долають заборону критики путіна. Цьому сприяє різка риторика націонал-патріотів та Євгена Прігожина.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 травня російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі НТВ і закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.

За даними британської розвідки, Надєждін відкрито критикував війну з моменту вторгнення, але швидше за все це перший заклик до заміни путіна на державному російському телебаченні з моменту її початку.

"За останні 15 місяців у росії були введені обмеження свободи слова, небачені з радянських часів. Однак існує реальна ймовірність того, що нещодавня уїдлива риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи "Вагнер" Євген Прігожин, спонукає опозиціонерів подолати табу", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше повідомлялось, що Прігожин закликав прокурорів розслідувати "злочини" вищих посадових осіб Міноборони рф.

прігожинПутінРозвідка Британії

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