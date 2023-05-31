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ПОЛІТИКА

Прігожин закликав прокурорів розслідувати "злочини" вищих посадових осіб Міноборони рф

31 травня 2023, 18:26
Прігожин закликав прокурорів розслідувати
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Він додав, що не буде оприлюднювати листи, оскільки "ними займатимуться слідчі органи".

Ватажок ПВК Вагнера Євген Прігожин у середу, 31 травня, звернувся до прокуратури з проханням "розслідувати злочини", скоєні Міністерством оборони росії до або під час війни в Україні, повідомляє його пресслужба.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні я направив листи до Слідчого комітету та прокуратури рф з проханням провести перевірку за фактом скоєння злочину під час підготовки та проведення СВО вищими посадовими особами Міноборони", — сказав Прігожин.

Він додав, що не буде оприлюднювати листи, оскільки "ними займатимуться слідчі органи".

Як зазначає Reuters, заява Прігожина є найжорсткішим публічним викликом міністру оборони росії Сергію Шойгу та начальнику Генерального штабу Валерію Гєрасімову за останній час.

Міністерство оборони росії відмовилося від коментарів.

Нагадаємо, російська приватна військова компанія "Вагнер" використовує Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників та психологів для участі в бойових діях, зокрема в Україні.

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