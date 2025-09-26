Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ОБСЄ оприлюднила докази системних злочинів росії проти українських військовополонених

26 вересня 2025, 21:24
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
Організація задокументувала страти, тортури та інші форми жорстокого поводження з боку росії, які мають системний характер.

ОБСЄ оприлюднила звіт, у якому задокументовано систематичні випадки катувань та жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку росії. У документі йдеться про побиття, застосування електрошокерів, сексуальне насильство, імітацію страт, примусове виснаження та психологічний тиск.

ОБСЄ наголошує, що ці злочини не є поодинокими інцидентами, а системною практикою, яку толерує російська влада. Зокрема, у колонії в Оленівці полонених утримували в антисанітарних умовах, позбавляли їжі та медичної допомоги, катували та били до смерті.

За даними місії, 89% звільнених з полону українців повідомили про жорстоке поводження. Ці свідчення підтверджуються експертизами, перехопленнями та відеоматеріалами.

ОБСЄвійськовополоненівійнаросія окупантизлочиникатування

