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ПОЛІТИКА

У росії знову заявили про нічну атаку невідомих безпілотників

10 серпня 2023, 07:58
У росії знову заявили про нічну атаку невідомих безпілотників
Фото: Leratrunova
Також повідомляється, що через "підозрілу активність у небі" тимчасово закрито аеропорт "Внуково" тимчасово закрито.

Мер столиці рф Сергій Собянін повідомив вночі 10 серпня, що два безпілотники летіли у бік москви, однак їх нібито збили російські сили протиповітряної оборони.

Про це Собянін повідомив у Telegram.

"Вночі, близько четвертої години ранку, сили ППО збили два ударні БПЛА, що летять у бік міста. Один у Калузької області, інший у районі ЦКАД", - повідомив Собянін у своєму Telegram-каналі.

Також повідомляється, що через "підозрілу активність у небі" тимчасово закрито аеропорт "Внуково" тимчасово закрито, відомо про затримку як мінімум п'яти рейсів.

У Міноборони рф заявили, що нібито два БПЛА, що летять у напрямку москви, знищені засобами ППО в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району московської області

В останні тижні в рф нерідко заявляють про обстріл москви безпілотниками. Останній подібний випадок стався 9 серпня, коли вибухи лунали у столиці рф та Підмосков'ї.

Також повідомлялося про вибухи на території "Москва-сіті". У мережі публікували інформацію про потерпілого внаслідок атаки, хоча Собянін запевняв у нібито відсутності жертв.

Telegram-канали повідомляли, що вибухи лунали і в "Міністерській вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

безпілотникиМосквавійна

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