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ПОЛІТИКА

У російській зброї знаходять дедалі більше компонентів із Китаю – ОП

14 квітня 2023, 19:27
У російській зброї знаходять дедалі більше компонентів із Китаю – ОП
Джерело: glavcom
Експерти також повідомили про виявлення китайських деталей у системі управління вогнем російських танків.

Українські військові знаходять все більше компонентів з Китаю в російській зброї.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Володимир Власюк у коментарі Reuters.

"Тенденція зараз така, що менше західних компонентів (у зброї - ред.), але більше – не важко (здогадатися), якої країни – компонентів, вироблених в Китаї. Звичайно, Китай. Ми знаходимо (багато різних речей) китайського виробництва", - наголосив Власюк.

Як повідомляє Reuters, зібрані українськими експертами з поля бою дані свідчать, що в навігаційній системі безпілотників "Орлан" були виявлені компоненти китайського виробництва. Експерти також повідомили про виявлення китайських деталей у системі управління вогнем російських танків.

Reuters зазначає, що не змогло самостійно перевірити ці розвіддані, зокрема, чи могли згадані компоненти призначатися для невійськового використання, або чи були вони переміщені до росії третьою стороною.

Китай неодноразово заперечував надання росії зброї.
Китайвійназброя рф

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