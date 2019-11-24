У Румунії проходить другий тур президентських виборів

У Румунії в неділю проходить голосування у другому турі президентських виборів

Станом на 12.00 проголосували вже понад 3 млн виборців, явка сягнула 16,6%, що вище ніж у цей самий час під час першого туру виборів.

У Румунії в неділю проходить голосування у другому турі президентських виборів, повідомляє "Європейська правда".

За президентську посаду змагаються чинний президент Клаус Йоганніс та колишня прем'єр-міністр від Соціал-демократів Віоріка Денчіле.

Станом на 12.00 проголосували вже понад 3 млн виборців, явка сягнула 16,6%, що вище ніж у цей самий час під час першого туру виборів.

Голосування розпочалося о 7.00 і має завершитися о 21.00 за місцевим часом.

У першому турі Йоганніс переміг з результатом 37,8%, Денчіле набрала 22,2%.

У разі перемоги Йоганніс, відомий активною боротьбою з хабарництвом та підтримкою його дій Заходом, зможе призначити головних прокурорів, які рішуче боротимуться з повсюдною корупцією.

Переобрання Йоганніса також може підвищити шанси Ліберальної партії сформувати коаліційний уряд після парламентських виборів, які повинні відбутися в 2020 році.

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