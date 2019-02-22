У Румунії протестують судді та прокурори
Маніфестанти вимагають від уряду і парламенту скасувати прийняту раніше екстрену постанову уряду про внесення змін до системи румунського правосуддя, повідомляє "Укрінформ".
"Прийнята урядом постанова грубо порушує фундаментальні принципи незалежності правосуддя. Ми вимагаємо від уряду та парламенту скасувати постанову", - йдеться в заяві суддів і прокурорів повіту Брашов.
Маніфестанти підготували також і звернення до європейських органів правосуддя.
Фото: Протести. Румунія
Акції протесту почалися в Бухаресті, де перед Палацом правосуддя Румунії зібралися близько 300 суддів і прокурорів, а також багато жителів румунської столиці, які прийшли підтримати протестувальників.
Румунські судді і прокурори заявили, що припиняють роботу до 27 лютого.
Фото: Протести. Румунія
Декількома днями раніше уряд Румунії з ініціативи Міністерства юстиції та особисто глави Мін'юсту Тудорела Тоадер було прийнято екстрену постанову про внесення поправок в систему правосуддя. Зокрема, мова йде про перегляд багатьох кримінальних справ, остаточний вердикт стосовно яких було уже винесено, а багато фігурантів кримінальних справ, пов'язаних з корупцією, відбувають терміни покарання. Юридична інспекція, згідно з документом, перекладається в підпорядкування Міністерства юстиції.
Нагадаємо, що у Барселоні десятки людей вийшли на протести у день суду над дванадцятьма організаторами референдуму про незалежність Каталонії 1 жовтня 2017 року.
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