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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Румунії розпалася урядова коаліція

Терічану також оголосив, що складає з себе повноваження голови Сенату
У Румунії розвалюється урядова коаліція: лідер керівної "Національної ліберальної партії Румунії" Келін Попеску-Терічану оголосив, що вийде зі складу коаліції, до складу якої входить також "Соціал-демократична партія".
У Румунії розпалася урядова коаліція Фото: zn.ua

"Колеги по партії ухвалили рішення вийти зі складу правлячої коаліції й перейти в опозицію. На жаль, коаліція працювала неефективно, допускаючи серйозних помилок", - заявив Терічану, повідомляє "Громадське".

Він додав, що у разі подання в парламент проєкту резолюції про вотум недовіри соціал-демократичному уряду Віоріке Денчіле його ліберальна партія разом з іншими опозиційними політичними силами підтримає його. 

Терічану також оголосив, що складає з себе повноваження голови Сенату - верхньої палати румунського парламенту. 

Крім того, політик відмовився балотуватися на президентських виборах у Румунії, які відбудуться 10 листопада 2019 року. Натомість він вирішив підтримати на президентських виборах незалежного кандидата, колишнього міністра культури, актора Мірчу Діякону. Кандидатуру останнього підтримує також і невелика опозиційна ліва партія "За Румунію" колишнього прем’єр-міністра Віктора Понти.

Румунські експерти вважають, що причиною нинішнього розвалу урядової коаліції стали саме майбутні президентські вибори. Румунські ліберали разом з партією Віктора Понти підтримують Діакону на перегонах, оскільки його вважають досить перспективним суперником чинного президента країни Клауса Йоганніса.

За даними останніх соцопитувань, Йоганніса готові підтримати на майбутніх виборах близько 41% виборців, тож він є фаворитом перегонів.

Нагадаємо, що румунка Лаура Ковеші, ймовірно, стане першим керівником нової прокуратури ЄС після того, як вона залишилася єдиним кандидатом на посаду.

 

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