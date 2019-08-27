У Румунії розпалася урядова коаліція
"Колеги по партії ухвалили рішення вийти зі складу правлячої коаліції й перейти в опозицію. На жаль, коаліція працювала неефективно, допускаючи серйозних помилок", - заявив Терічану, повідомляє "Громадське".
Він додав, що у разі подання в парламент проєкту резолюції про вотум недовіри соціал-демократичному уряду Віоріке Денчіле його ліберальна партія разом з іншими опозиційними політичними силами підтримає його.
Терічану також оголосив, що складає з себе повноваження голови Сенату - верхньої палати румунського парламенту.
Крім того, політик відмовився балотуватися на президентських виборах у Румунії, які відбудуться 10 листопада 2019 року. Натомість він вирішив підтримати на президентських виборах незалежного кандидата, колишнього міністра культури, актора Мірчу Діякону. Кандидатуру останнього підтримує також і невелика опозиційна ліва партія "За Румунію" колишнього прем’єр-міністра Віктора Понти.
Румунські експерти вважають, що причиною нинішнього розвалу урядової коаліції стали саме майбутні президентські вибори. Румунські ліберали разом з партією Віктора Понти підтримують Діакону на перегонах, оскільки його вважають досить перспективним суперником чинного президента країни Клауса Йоганніса.
За даними останніх соцопитувань, Йоганніса готові підтримати на майбутніх виборах близько 41% виборців, тож він є фаворитом перегонів.
Нагадаємо, що румунка Лаура Ковеші, ймовірно, стане першим керівником нової прокуратури ЄС після того, як вона залишилася єдиним кандидатом на посаду.
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