У Румунії спостерігається збільшення кількості випадків COVID-19

За словами прем'єр-міністра Флоріна Кицу, єдиною підготовкою Румунії до потенційної четвертої хвилі пандемії є вакцинація

Румунія підтвердила понад 100 нових випадків COVID-19 за один день в середу, що є першим випадком більш ніж за місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За оцінками влади, кількість випадків COVID-19 буде повільно рости, але продовжить прогресувати, оскільки уряд планує послабити поточні обмеження.

За словами прем'єр-міністра Флоріна Кицу, єдиною підготовкою Румунії до потенційної четвертої хвилі пандемії є вакцинація. Але кампанія вакцинації в країні зайшла в глухий кут, і країна продала запас вакцини, термін якої закінчувався.

На брифінгу для преси після засідання кабінету міністрів в середу Кицу заявив, що органи охорони здоров'я будуть пильно стежити за розвитком нових інфекцій, і заходи, що застосовувалися в минулому, будуть відновлені, якщо кількість випадків COVID-19 перевищить певні порогові значення.

Румунська влада зобов'язалася активізувати зусилля щодо переконання людей пройти вакцинацію, оскільки поточний рівень вакцинації становить близько 20 000 на день. Дані органів громадської охорони здоров'я показують, що в жодній віковій категорії рівень вакцинації не перевищує 40%.

Нагадаємо, що в уряді Франції заявили, що країна переживає четверту хвилю пандемії COVID-19