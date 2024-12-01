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У Румунії відбуваються вибори в парламент

01 грудня 2024, 16:32
У Румунії відбуваються вибори в парламент
Фото: з відкритих джерел
В перегонах беруть участь 39 партій.

Сьогодні, 1 грудня, в Румунії стартувало голосування на парламентських виборах, де громадяни обиратимуть представників до Палати депутатів і Сенату.

Про це повідомляє видання Romanian Journal.

"Це дуже важливе голосування, оскільки у парламенті голосують за закони Румунії, голосують за уряд. Дуже важливо знати, як позиціонувати себе, коли ми приходимо голосувати", – заявив президент Румунії Клаус Йоганніс.

У перегонах беруть участь 39 партій та 19 організацій меншин. 

Найбільше кандидатів висунули Соціал-демократична партія і "S.O.S. Romania" – по 636 політиків, за ними йдуть Національна ліберальна партія із 630 кандидатами, "Альянс за об’єднання румунів", партія "Forța Dreptei" із 619, Демократичний союз угорців Румунії з 596 кандидатами та Союз порятунку Румунії, який висунув 589 кандидатів.

Виборча система в країні є пропорційною – депутати обираються від усіх партій, які подолали виборчий бар’єр у 5% голосів виборців по всій країні або щонайменше 2% голосів у чотирьох виборчих округах. Виборчі об’єднання повинні подолати поріг у 8% голосів для двопартійних об’єднань, 9% для трипартійних та 10% для багатопартійних об’єднань.

Тиждень тому ми повідомляли, що президентські вибори в Румунії виграє ультраправий антизахідний кандидат.

 

вибориРумуніяпарламент

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