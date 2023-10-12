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У Румунії заявили про зростання ризику ескалації через падіння російських дронів

12 жовтня 2023, 18:31
У Румунії заявили про зростання ризику ескалації через падіння російських дронів
Фото: zn.ua
У Раді нацоборони Румунії вказали, що за останній місяць безпекова ситуація в Чорноморському регіоні "значно погіршилася.

Вища рада національної оборони Румунії в середу обговорила останній інцидент із падінням безпілотника, який росія запустила по території України, та констатувала зростання ризику ескалації.

Про це повідомили у канцелярії румунського президента Клауса Йоганніса за підсумками засідання.

У Раді нацоборони Румунії вказали, що за останній місяць безпекова ситуація в Чорноморському регіоні "значно погіршилася внаслідок посилення ворожих дій росії, спрямованих проти безпеки та свободи судноплавства в Чорному морі".

"Посилення атак російських безпілотників на українські морські та річкові порти в Чорноморському регіоні ще більше наблизило війну до кордонів Румунії. Випадки падіння фрагментів безпілотників на територію нашої країни, а отже, і НАТО, збільшили ризик ескалації",  – додали там.

Румунія "постійно й детально" інформує своїх союзників і партнерів, зокрема стратегічних, про розвиток подій та їхній потенційний вплив, додали в адміністрації румунського президента.

Раніше Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території виявили безпілотник, що прилетів "із зони конфлікту в Україні".

РумуніяЧорне моредронивійна в Україніросія окупанти

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