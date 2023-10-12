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У Румунії, де знову впав російський дрон, закликали росію припинити атаки проти України

12 жовтня 2023, 15:41
У Румунії, де знову впав російський дрон, закликали росію припинити атаки проти України
Фото: zn.ua
Голова румунського МЗС назвала "огидними" російські атаки на цивільну інфраструктуру України.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску закликала росію припинити постійні атаки на Україну, зокрема на Одеську область, які безпосередньо стосуються й румунської території – в ніч проти середи там упав черговий безпілотник.

Про це Одобеску написала у Х (Twitter).

Голова румунського МЗС назвала "огидними" російські атаки на цивільну інфраструктуру України, додавши, що вони знову "призвели до серйозних наслідків на території Румунії".

"На румунській землі були знайдені нові докази вибуху. Ми закликаємо росію припинити ці воєнні злочини", – додала Одобеску.

Нагадаємо,  раніше Міністерство оборони Румунії повідомляло, що на румунській території близько 5:00 ранку в середу виявили безпілотник, що прилетів "із зони конфлікту в Україні".

Сталось це на тлі чергових російських атак дронами-камікадзе на українську портову інфраструктуру поблизу українсько-румунського кордону. Під час обстеження місця падіння спеціальні служби виявили кратер від імовірного падіння безпілотника.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені російською федерацією проти об'єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – додали у відомстві.

Як відомо, це не перший подібний інцидент. 

РумуніяДронвійна в Україніросія окупанти

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