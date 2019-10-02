У Римі тисячі італійців вийшли на антиурядові протести

Кілька профспілок закликали до протесту, щоб привернути увагу до нерівності, безробіття та расизму уряду, який прийшов до влади минулого року

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Риму в суботу на знак протесту проти курсу популістського уряду Італії.

"Уряд повинен вийти зі своєї віртуальної реальності і увійти в реальний світ", сказала Аннамарія Фурлан, голова італійської конфедерації профспілок, повідомляє DPA.

Офіційних даних щодо кількості учасників мітингу не було, але місцеві ЗМІ повідомили, що на вулиці вийшли близько 200 тисяч осіб.

Це найбільша подібна демонстрація в Італії за останні чотири роки. Профспілки звинувачують італійський уряд у надто малих інвестиціях для підтримки економіки.

Крім того, вони вважають недостатніми заходи запланованої пенсійної реформи. Також профспілки переконані, що запровадження базового доходу не допоможе боротися з бідністю та безробіттям у країні.

За офіційними даними ВВП Італії знизився на 0,2% у четвертому кварталі 2018 року. Це означає, що економіка технічно пішла в рецесію з двома послідовними кварталами негативного зростання після зниження ВВП на 0,1% у липні-вересні.

Італія востаннє була в рецесії п'ять років тому. Падіння, яке закінчилося на початку 2013 року, розпочалося у середині 2011 року.

Нагадаємо, що Франція вперше з часів Другої Світової війни відкликає свого посла в Італії через "необґрунтовану" критику з боку Риму.