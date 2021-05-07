У саміті "Кримської платформи" візьмуть участь кілька десятків країн - Джапарова
Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що участь у саміті "Кримської платформи", який відбудеться в Києві в серпні поточного року, візьмуть кілька десятків країн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Водночас, за словами Джапарової, перелік країн поки що не розкривається, оскільки РФ включила всі важелі впливу та шантажу, щоб дискредитувати "Кримську платформу" й мінімізувати відвідування країнами саміту.
"Наразі є три категорії країн. Перша категорія - це ті, які офіційними нотами підтвердили свою участь. Це чимала кількість країн. Друга категорія - країни, які в робочому порядку підтвердили участь і визначаються з рівнем участі - першої або другої особи в державі чи міністра закордонних справ. Третя категорія - ті, які ще визначаються з самою участю", - заявила Джапарова під час окремого брифінгу для журналістів на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в понеділок у Києві.
"Це буде кілька десятків країн (які візьмуть участь - ІФ)", - додала вона.
Джапарова також уточнила, що "Німеччина і Франція належать до другої категорії країн".
За її словами, саміт "Кримської платформи" відбудеться на території КВЦ "Парковий" у Києві й завершиться підписанням великого документа.
"Саміт завершиться підписанням амбітного документа - "Кримської декларації" або "Кримської хартії". Ми зараз працюємо з партнерами над назвою", - повідомила вона, додавши, що документ фактично окреслить і кодифікує політику невизнання окупації Криму Росією, чітко вкаже, ким є Російська Федерація, якої шкоди вона завдає в Криму і які наслідки на неї чекають.
Нагадаємо. що влада працює над тим, аби Байден узяв участь у Кримській платформі в серпні 2021-го
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