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У саміті "Кримської платформи" візьмуть участь кілька десятків країн - Джапарова

Саміт "Кримської платформи" відбудеться на території КВЦ "Парковий" у Києві й завершиться підписанням великого документа
Водночас, за словами Джапарової, перелік країн поки що не розкривається, оскільки РФ включила всі важелі впливу та шантажу, щоб дискредитувати "Кримську платформу" й мінімізувати відвідування країнами саміту.
У саміті "Кримської платформи" візьмуть участь кілька десятків країн - Джапарова Еміне Джапарова Фото: Liga.net

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що участь у саміті "Кримської платформи", який відбудеться в Києві в серпні поточного року, візьмуть кілька десятків країн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за словами Джапарової, перелік країн поки що не розкривається, оскільки РФ включила всі важелі впливу та шантажу, щоб дискредитувати "Кримську платформу" й мінімізувати відвідування країнами саміту.

"Наразі є три категорії країн. Перша категорія - це ті, які офіційними нотами підтвердили свою участь. Це чимала кількість країн. Друга категорія - країни, які в робочому порядку підтвердили участь і визначаються з рівнем участі - першої або другої особи в державі чи міністра закордонних справ. Третя категорія - ті, які ще визначаються з самою участю", - заявила Джапарова під час окремого брифінгу для журналістів на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в понеділок у Києві.

"Це буде кілька десятків країн (які візьмуть участь - ІФ)", - додала вона.

Джапарова також уточнила, що "Німеччина і Франція належать до другої категорії країн".

За її словами, саміт "Кримської платформи" відбудеться на території КВЦ "Парковий" у Києві й завершиться підписанням великого документа.

"Саміт завершиться підписанням амбітного документа - "Кримської декларації" або "Кримської хартії". Ми зараз працюємо з партнерами над назвою", - повідомила вона, додавши, що документ фактично окреслить і кодифікує політику невизнання окупації Криму Росією, чітко вкаже, ким є Російська Федерація, якої шкоди вона завдає в Криму і які наслідки на неї чекають.

Нагадаємо. що влада працює над тим, аби Байден узяв участь у Кримській платформі в серпні 2021-го

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05 07 2021 15:30
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