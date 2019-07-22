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У Санкт-Петербурзі вбили відому громадянську активістку, - ЗМІ

Григор'єва брала участь в акціях "демократичного, антивоєнного і ЛГБТ-рухів"
За попередньою інформацією, на тілі жінки виявили вісім ножових поранень.
У Санкт-Петербурзі вбили відому громадянську активістку, - ЗМІ Фото: liga.net

У Санкт-Петербурзі вбили громадянську активістку, яка виступала за права ЛГБТ, Олену Григор'єву, - повідомляє Медуза з посиланням на правозахисника Динара Идрисова.

За його словами, Григор'єва брала участь в акціях "демократичного, антивоєнного і ЛГБТ-рухів".

За інформацією російського видання Фонтанка, тіло Григор'євої було знайдено 21 липня в декількох сотнях метрів від її будинку. Її вісім разів ударили ножем.

Спочатку видання написало, що у вбивстві підозрюється 40-річний житель Башкортостану, проте пізніше, посилаючись на Слідчий комітет РФ, повідомило, що підозрюваних у справі поки немає.

Идрисов каже, що останнім часом Григор'єва піддавалася насильству і стикалася з погрозами вбивством. За його словами, активістка зверталася з цією інформацією в поліцію, проте "помітної реакції поліцейських не було".

Також, судячи з фото, активістка виступала на захист українських політв'язнів.


Фото: liga.net

Нагадаємо, що нещодавно росіянина засудили на 37 років за вбивство у Мексиці.

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