У Санкт-Петербурзі вбили відому громадянську активістку, - ЗМІ
У Санкт-Петербурзі вбили громадянську активістку, яка виступала за права ЛГБТ, Олену Григор'єву, - повідомляє Медуза з посиланням на правозахисника Динара Идрисова.
За його словами, Григор'єва брала участь в акціях "демократичного, антивоєнного і ЛГБТ-рухів".
За інформацією російського видання Фонтанка, тіло Григор'євої було знайдено 21 липня в декількох сотнях метрів від її будинку. Її вісім разів ударили ножем.
Спочатку видання написало, що у вбивстві підозрюється 40-річний житель Башкортостану, проте пізніше, посилаючись на Слідчий комітет РФ, повідомило, що підозрюваних у справі поки немає.
Идрисов каже, що останнім часом Григор'єва піддавалася насильству і стикалася з погрозами вбивством. За його словами, активістка зверталася з цією інформацією в поліцію, проте "помітної реакції поліцейських не було".
Також, судячи з фото, активістка виступала на захист українських політв'язнів.
Фото: liga.net
Нагадаємо, що нещодавно росіянина засудили на 37 років за вбивство у Мексиці.
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