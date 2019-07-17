Росіянина засудили на 37 років за вбивство у Мексиці
Блогер Олексій Макєєв був відомий під ніком Alextime, повідомляє прокуратура штату Кінтана-Ру, йдеться в "Радіо Свобода".
Він публікував на YouTube ролики, в яких ображав жителів Мексики. Також він публікував в мережі нацистську символіку.
19 травня 2017 року жителі Канкуна оточили будинок, в якому жив Макєєв. Сварка переросла в бійку, під час якої Макєєв поранив ножем одного з місцевих жителів. Пізніше він помер в лікарні. Самого Макєєва госпіталізували з черепно-мозковою травмою, він провів у реанімації кілька днів. Після виписки з лікарні Макєєва взяли під варту.
Суд визнав росіянина винним, хоча захист Макєєва наполягав, що мексиканець загинув в результаті необхідної самооборони.
Нагадаємо, українку Інну Скибенко визнали винуватою у вбивстві однорічної дівчинки в дитячому садку Ізраїлю і засудили до 17 років ув'язнення.
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