Росіянина засудили на 37 років за вбивство у Мексиці

В Мексиці засудили росіянина Олексія Макєєва до 37 з половиною років ув’язнення за вбивство місцевого жителя у травні 2017 року

Макєєв також має виплатити 405 тисяч мексиканських песо (близько 552 тисяч гривень) в якості компенсації.

Блогер Олексій Макєєв був відомий під ніком Alextime, повідомляє прокуратура штату Кінтана-Ру, йдеться в "Радіо Свобода".

Він публікував на YouTube ролики, в яких ображав жителів Мексики. Також він публікував в мережі нацистську символіку.

19 травня 2017 року жителі Канкуна оточили будинок, в якому жив Макєєв. Сварка переросла в бійку, під час якої Макєєв поранив ножем одного з місцевих жителів. Пізніше він помер в лікарні. Самого Макєєва госпіталізували з черепно-мозковою травмою, він провів у реанімації кілька днів. Після виписки з лікарні Макєєва взяли під варту.

Суд визнав росіянина винним, хоча захист Макєєва наполягав, що мексиканець загинув в результаті необхідної самооборони.

Нагадаємо, українку Інну Скибенко визнали винуватою у вбивстві однорічної дівчинки в дитячому садку Ізраїлю і засудили до 17 років ув'язнення.

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