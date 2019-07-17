У Москві назвали умову зняття заборони на польоти в Грузію
"Сподіваємося, що грузинська влада зуміє стабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні та усунути існуючі загрози для безпеки росіян, - сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю газеті "Аргументи і факти", інформуютьв "УП".
Раніше Путін заборонив прямі рейси між Росією та Грузією.
8 липня указ президента Росії Володимира Путіна, який тимчасово забороняє російським авіакомпаніям виконувати перевезення росіян з території Російської Федерації на територію Грузії, набув чинності.
Нагадаємо, втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення з Грузією попередньо оцінюються в три мільярди рублів.
Напередодні президент РФ Володимир Путін видав указ, який заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.
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