Добкіна викликають на допит у справі про "замах на Януковича"

Народний депутат Михайло Добкін 25 липня має з'явитися на допит в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

"Вам необхідно з'явитися 25 липня 2019 року об 11:00 в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для допиту як свідка в кримінальному провадженні №42015000000001067", - йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури, інформує "Інтерфакс-Україна".

Генпрокуратура почала кримінальне провадження у травні 2015 року за фактом замаху на вбивство колишнього президента Віктора Януковича 21-22 лютого 2014 року.

Коли Янукович був президентом, Добкін очолював Харківську область. 22 лютого 2014 року в Харкові пройшов з'їзд депутатів, у якому мав взяти участь Янукович. Але Добкін, за його ж словами, нібито переконав президента на з'їзд не їхати.

Нагадаємо, суд і з третьої спроби не взявся за справу Добкіна.

Засідання не відбулося, бо головуючий суддя Шишкін перебуває у відпустці.

Нагадаємо, 29 червня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності Добкіна.

10 липня 2018 року прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган повідомила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-міського голови Харкова, народного депутата України (фракція "Опозиційний блок") Михайла Добкіна у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, його колишнього заступника – директора департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міськради і колишнього начальника управління містобудування та архітектури – головного архітектора м. Харкова – ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 90 Кримінального кодексу України, колишнього начальника управління земельних відносин Харківської міської ради – ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, представників обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства – ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України".

Читайте також: Вакарчук заявив, що готовий іти в уряд