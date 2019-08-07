ПОЛІТИКА НОВИНИУказ президента Росії Володимира Путіна, який тимчасово забороняє російським авіакомпаніям виконувати перевезення росіян з території Російської Федерації на територію Грузії, 8 липня набув чинності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Указ Путіна про заборону авіасполучення між Грузією та Росією набув чинності
Путін заборонив прямі рейси між Росією та Грузією
Фото: stanstedairport.com
Указ став реакцією влади Росії на протести в Тбілісі, викликані візитом до Грузії делегації російських депутатів, йдеться в "Громадське".
Нагадаємо, втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення з Грузією попередньо оцінюються в три мільярди рублів.
Напередодні президент РФ Володимир Путін видав указ, який заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.
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