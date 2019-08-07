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Указ Путіна про заборону авіасполучення між Грузією та Росією набув чинності

Путін заборонив прямі рейси між Росією та Грузією
Указ президента Росії Володимира Путіна, який тимчасово забороняє російським авіакомпаніям виконувати перевезення росіян з території Російської Федерації на територію Грузії, 8 липня набув чинності.
Указ Путіна про заборону авіасполучення між Грузією та Росією набув чинності Фото: stanstedairport.com

Указ став реакцією влади Росії на протести в Тбілісі, викликані візитом до Грузії делегації російських депутатів, йдеться в "Громадське".

Нагадаємо, втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення з Грузією попередньо оцінюються в три мільярди рублів.

Напередодні президент РФ Володимир Путін видав указ, який заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

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08 07 2019 12:03
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