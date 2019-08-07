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На саміті Україна-ЄС підпишуть п'ять документів та нададуть десять мільйонів на відновлення Донбасу

За підсумками саміту Україна-ЄС буде підписано п'ять двосторонніх документів, включаючи угоду про допомогу Приазов’ю
Точицький наголосив, що двосторонні угоди вже готові до підписання. "Буде п’ять документів", - повідомив він.
На саміті Україна-ЄС підпишуть п Фото: google.com

Один з документів, що підготовлений до підписання, має доповнити існуючу угоду про підтримку Євросоюзом Сходу України та буде спрямований на допомогу Приазов’ю, заявив постійний представник України при ЄС Микола Точицький, повідомляє "Європейська правда".

Підготовка цього пакету допомоги розпочалася наприкінці минулого року та увійшла до пакету відповіді ЄС на російську агресію в районі Керченської протоки.

"ЄС спрямував до України групу експертів, які проїхали від Маріуполя до Азова та запропонували 10 мільйонів на інфраструктурні проекти, та відкриття спеціального офісу ЄС в Маріуполі", - розповів посол.

Фінансування проектів допомоги на ще більші суми передбачене також іншими угодами, які готують до підписання на саміті.

Нагадаємо, ЄС розгляне питання про виділення чергового траншу макрофінансової допомоги для України у розмірі 500 мільйонів євро після закінчення парламентських виборів.

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08 07 2019 11:09
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