У Саудівській Аравії дозволили знімати готельні номери незаміжнім іноземним парам
Раніше пари повинні були довести, що вони заміжні, аби отримати один готельний номер на двох. Тепер це правило скасовано, повідомляє "Громадське".
Також у межах "туристичної лібералізації" уряд королівства дозволив жінкам залишатися на ніч у готелі наодинці. Це правило розповсюджується й на громадянок Саудівської Аравії, водночас місцеві пари як і раніше повинні показати документи про шлюб, аби зняти номер разом.
Також у нових правилах йдеться, що жінки з інших країн не зобов’язані "повністю прикриватися", але місцева влада розраховує, що вони одягатимуться "скромно". Алкоголь залишиться під забороною.
Нагадаємо, що Саудівська Аравія скасувала одну з найжорсткіших гендерних заборон, дозволивши жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків.
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