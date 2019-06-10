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У Саудівській Аравії дозволили знімати готельні номери незаміжнім іноземним парам

Також у межах "туристичної лібералізації" уряд королівства дозволив жінкам залишатися на ніч у готелі наодинці
Влада Саудівської Аравії, яка змінює законодавство для розвитку туризму в країні, дозволила незаміжнім іноземним парам знімати один готельний номер разом.
У Саудівській Аравії дозволили знімати готельні номери незаміжнім іноземним парам Фото: reuters.com

Раніше пари повинні були довести, що вони заміжні, аби отримати один готельний номер на двох. Тепер це правило скасовано, повідомляє "Громадське".

Також у межах "туристичної лібералізації" уряд королівства дозволив жінкам залишатися на ніч у готелі наодинці. Це правило розповсюджується й на громадянок Саудівської Аравії, водночас місцеві пари як і раніше повинні показати документи про шлюб, аби зняти номер разом.

Також у нових правилах йдеться, що жінки з інших країн не зобов’язані "повністю прикриватися", але місцева влада розраховує, що вони одягатимуться "скромно". Алкоголь залишиться під забороною.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія скасувала одну з найжорсткіших гендерних заборон, дозволивши жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків.

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06 10 2019 14:23
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