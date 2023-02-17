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ПОЛІТИКА

У Сенат США внесли резолюцію про геноцид в Україні

17 лютого 2023, 08:12
У Сенат США внесли резолюцію про геноцид в Україні
Фото: gettyimages.com
Документ підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування щодо керівництва рф та військових за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Сенатори США внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії росії в Україні геноцидом проти народу України.

Про це повідомляє Голос Америки.

Один із сенаторів, Джим Ріш, заявив, що росія здійснює геноцид проти українського народу і закликав уряд США та їх союзників підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії.

"Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості", - сказав він.

Сенатор Ріш закликав до підтримки українського народу в боротьбі за виживання, зазначивши, що "минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що росія здійснює геноцид". Законодавці також закликають Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України у запобіганні подальшої російської агресії проти українського народу.

Зазначається, що резолюція була підтримана комітетом із питань міжнародних відносин Сенату США 7 грудня і готова до голосування у Сенаті.

Нагадаємо, у США анонсували пакет допомоги Україні на 10 мільярдів та нові санкції проти росії.

СШАвійнарезолюціягеноцид

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