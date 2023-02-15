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У США анонсували пакет допомоги Україні на 10 мільярдів та нові санкції проти росії

15 лютого 2023, 08:24
У США анонсували пакет допомоги Україні на 10 мільярдів та нові санкції проти росії
Польща США
Білий дім оголосить про найближчим часом.

Офіційні особи США заявили, що адміністрація президента Джо Байдена готує кілька важливих заяв, спрямованих на непохитну підтримку США Україні у дні річниці повномасштабного російського вторгнення, про які буде оголошено наступного тижня.

Про це повідомляє Sky News.

У Вашингтоні розробляють новий пакет економічних обмежень проти росії, а також готують великий пакет фінансової допомоги у розмірі 10 млрд. доларів, щоб підтримати роботу уряду України.

Очікується також, що Білий дім найближчими днями також оголосить про ще один великий пакет військової допомоги Україні. Офіційні особи додали, що допомога у розмірі 10 млрд доларів буде прямою бюджетною допомогою уряду України.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть запровадити санкції щодо більшої кількості банків, пов'язаних із росією. Також планується посилити заходи щодо будь-якого ухилення від цих правил.

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