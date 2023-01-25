У Сенаті США ініціюють заборону тіктоку по всій країні – Reuters

У Сполучених Штатах, де раніше заборонили використання тіктоку на державних телефонах і пристроях, тепер планують обмежити китайський додаток для усіх громадян США. Так, сенатор Джош Хоулі від Республіканської партії заявив, що законопроєкт про заборону вже розробляється.

Про це повідомляє Reuters.

"Тікток – це китайський чорний хід у життя американців. Він загрожує конфіденційності наших дітей, а також їхньому психічному здоров'ю. Зараз я представлю закон, який забороняє це по всій країні", – зазначив сенатор.

Водночас політик не повідомив, коли саме він має намір опублікувати законопроєкт власного авторства і яким бачить механізм заборони мобільного додатку та соціальної мережі у Сполучених Штатах.

У тіктоці також відреагували на слова Хоулі. Там заявили, що сенатор вибрав неправильний підхід.

"Заклик сенатора Хоулі до повної заборони тіктоку використовує поетапний підхід до національної безпеки. Ми сподіваємося, що він зосередить свої зусилля на комплексному вирішенні існуючих проблем, а не вдаватиме, що заборона одного сервісу вирішить будь-яку з проблем, які її турбують, або зробить американців безпечніше", – прокоментували речники компанії.

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