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ПОЛІТИКА

У Сенаті США розглядають новий пакет допомоги для України на 2025 рік

14 листопада 2024, 16:23
У Сенаті США розглядають новий пакет допомоги для України на 2025 рік
Фото: Укрінформ
Схвалений Сенатом пакет, швидше за все, зіткнеться з серйозною перешкодою у Палаті представників, де все більше республіканців виступають проти додаткової допомоги Україні.

У Сенаті США бачать "шанс" для ухвалення додаткового фінансування для України на 2025 рік. Це хочуть зробити перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

Про це повідомляє The Hill.

Сенатор Тім Кейн, який є членом Комітету Сенату з міжнародних відносин, заявив, що є шанс ухвалити додаткове фінансування для України перед повернення Трампа.

Кейн попередив, що схвалений Сенатом пакет, швидше за все, зіткнеться з серйозною перешкодою у Палаті представників, де все більше республіканців виступають проти додаткової допомоги Україні.

"Шанс, шанс - я маю на увазі, я не кажу про ймовірність, я кажу про шанс... Наприкінці року тут буде боротьба за всілякі пріоритети, і просто знаючи поточний склад Сенату - у Сенаті є шанс, але Палата представників буде жорсткою", - сказав сенатор.

Кейн вважає, що ймовірний шлях для збільшення фінансування буде частиною законопроекту про асигнування. Проте республіканці у Сенаті навряд чи підуть на збільшення фінансування Україні.

При цьому сенатор Марко Рубіо, якого офіційно висунули на посаду держсекретаря в адміністрації Трампа, припустив, що фінансування для України не викликає занепокоєння.

"Давайте дочекаємося, поки нова адміністрація приступить до роботи, перш ніж ми зможемо це з'ясувати... Нам все одно доведеться фінансувати уряд наступного місяця", - заявив Рубіо.

Нагадаємо, Європа звертається з останнім проханням до адміністрації Джо Байдена, що йде, посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до закінчення президентського терміну в січні.

війнаСенат СШАдопомога Україні

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