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ПОЛІТИКА

У Сенаті США закликали прискорити постачання зброї Україні

27 липня 2023, 12:52
У Сенаті США закликали прискорити постачання зброї Україні
Фото: Укрінформ
Макконнелл вважає необхідним надати Україні далекобійні ракети.

Сполучені Штати Америки мають прискорити постачання військової допомоги Україні.

Про це заявив лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл.

Він наголосив, що адміністрація президенти США Джо Байдена "має почати рухатися з відповідною швидкістю", щоб надати Україні "смертоносні інструменти, які їм потрібні, щоб закінчити свою боротьбу".

"Зі свого боку, оскільки ми працюємо над забезпеченням спільної оборони, Сенат повинен інвестувати в оборонно-промислову базу, яка зможе забезпечити підтримку України з боку Америки, одночасно озброюючи наші власні сили для стримування подальших загроз з боку росії та Китаю", - зазначив Макконнелл.

За його словами, нерішучість і бездіяльність адміністрації Байдена призводить до того, що деякі ключові сили та засоби запізно прибувають на поле бою.

Макконнелл також вважає необхідним надати Україні далекобійні ракети.

"Удари на великі відстані допомогли б Україні змусити російських окупантів відступити, як наші друзі вже продемонстрували, успішно застосувавши британські крилаті ракети Storm Shadow", - зазначив лідер республіканців.

Нещодавно Сполучені Штати Америки виділили черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. До нього увійшло різноманітне озброєння - від міні-дронів Black Hornet до ракет та бронемашин.

війна в УкраїнізброяСША

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