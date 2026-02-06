Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Сенаті закликали Пентагон перевірити SpaceX через можливі інвестиції з Китаю

06 лютого 2026, 09:56
Фото: з вільних джерел
Законодавці підкреслили, що SpaceX, яку заснував Ілон Маск, має ключову роль у сфері національної безпеки США.

В Сенаті закликали Пентагон негайно провести перевірку SpaceX через можливу купівлю часток компанії китайськими інвесторами, що може становити загрозу для нацбезпеки США.

Про це повідомляє Reuters.

Сенатори-демократи Елізабет Воррен та Енді Кім у листі до міністра оборони США Піта Гегсета зазначили, що медіа-повідомлення та судові свідчення можуть свідчити про непрозорі інвестиції з Китаю через офшорні структури на Кайманових і Британських Віргінських островах, які нібито дозволили китайським коштам потрапити до структури власності SpaceX.

Законодавці підкреслили, що SpaceX, яку заснував Ілон Маск, має ключову роль у сфері національної безпеки США - компанія забезпечує запуск військових та розвідувальних супутників, а також управляє мережею Starlink, яку використовують Пентагон (а також для підтримки оборони України). Саме тому, на їхню думку, будь-який іноземний вплив може поставити під загрозу чутливі технології та інформацію.

Воррен і Кім вимагають, щоб міністерство оборони США прояснило обсяг потенційної китайської власності в компанії івизначило, чи вона підпадає під правила США щодо іноземної власності, контролючи впливу (FOCI), та чи має бути перевірка іноземних інвестицій Комітетом з іноземних інвестицій у США (CFIUS). Вони чекають відповіді до 20 лютого.

У листі також згадано про нещодавнє злиття SpaceX із xAI, що, на думку сенаторів, посилює потребу у перевірці, оскільки об’єднання технологій штучного інтелекту, космосу та комунікацій може зробити компанію ще більш вразливою до потенційного впливу з боку іноземних інвесторів.

SpaceX поки не надала коментарів щодо запиту про перевірку.

