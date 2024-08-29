У Севастополі заявляють про атаку безпілотників

Рух Керченським мостом традиційно перекрито.

В Криму заявили про зупинку руху на Керченському мосту через ймовірну ракетну небезпеку та удари дронів, водночас у Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ і "працює ППО".

Про це повідомила місцева окупаційна адміністрація.

"Усі служби приведені у стан бойової готовності. Прошу зберігати спокій, дотримуватись заходів безпеки, залишатися у тимчасових укриттях або безпечних місцях", - заявили росіяни.

За попередньою інформацією, уже було "збито два БпЛА над акваторією Чорного моря".

За інформацією рятівної служби Севастополя, начебто, жодні цивільні об'єкти не постраждали.

Це вже не вперше цього тижня, адже днями ми писали, що в окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено.