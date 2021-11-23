У Сеймі Литви пропонують з 2026 року закрити всі хутрові ферми

Ініціаторка проєкту і голова комітету з захисту довкілля Айсте Гедвілієне зазначила, що Литві час приєднатися до країн, де дбають про права тварин

У Сеймі Литви з’явився законопроєкт про припинення діяльності в країні усіх хутрових ферм з 2026 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Ініціаторка проєкту і голова комітету з захисту довкілля Айсте Гедвілієне зазначила, що Литві час приєднатися до країн, де дбають про права тварин.

Вона зазначила, що працевлаштувати близько 500 осіб, які зараз зайняті в хутровому виробництві, не буде проблемою, а твердження про особливо високі зарплати у цьому секторі є неправдою, тому що середня платня, принаймні на папері, складає 1000 євро.

"Мені здається, головна дискусія має йти про нашу позицію як країни і наш підхід до благополуччя тварин. Багато опонентів кажуть, що якщо зараз відмовитись від норкових ферм, то згодом справа дійде і до свиноферм та птахофабрик. Але треба розрізняти ситуації, коли тварин вирощують на м’ясо, яке є важливим продуктом в раціоні, і коли це задля хутра, яке є предметом розкошів", - аргументує вона.

Нагадаємо, у червні цього року Естонія першою з балтійських країн підтримала поправки до Закону про захист тварин і Закону про охорону природи, що забороняють розведення тварин, якщо єдиною метою є виробництво хутра.

Заборона хутрових ферм обговорювалася з 2009 року і раніше двічі відхилялася в парламенті - у 2017 і 2019 роках.

Нагадаємо, що Ізраїль першим у світі заборонив торгівлю натуральним хутром