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У шести територіальних громадах проходять перші місцеві вибори

Очікується, що в голосуванні візьмуть участь понад 55 тисяч виборців
У шести об'єднаних територіальних громадах у чотирьох областях України в неділю, 29 грудня, почалися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів.
У шести територіальних громадах проходять перші місцеві вибори Фото:"Громадське"

Голосування відбудеться на 55 виборчих дільницях, передає LB.ua.

Зокрема, у Дніпропетровській області - у трьох ОТГ, у Львівській, Сумській та Чернівецькій областях по одній ОТГ.

За попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 55 тисяч виборців.

Нагадаємо, що наступний саміт лідерів України, РФ, Франції і Німеччини дасть відповідь на те, чи можливо провести місцеві вибори у жовтні наступного року на всій території України, включно з ОРДЛО.

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29 12 2019 14:00
ТЕГИ: вибори
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