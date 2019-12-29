CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ шести об'єднаних територіальних громадах у чотирьох областях України в неділю, 29 грудня, почалися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У шести територіальних громадах проходять перші місцеві вибори
Очікується, що в голосуванні візьмуть участь понад 55 тисяч виборців
Фото:"Громадське"
Голосування відбудеться на 55 виборчих дільницях, передає LB.ua.
Зокрема, у Дніпропетровській області - у трьох ОТГ, у Львівській, Сумській та Чернівецькій областях по одній ОТГ.
За попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 55 тисяч виборців.
Нагадаємо, що наступний саміт лідерів України, РФ, Франції і Німеччини дасть відповідь на те, чи можливо провести місцеві вибори у жовтні наступного року на всій території України, включно з ОРДЛО.
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